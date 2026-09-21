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    Грузия удвоила расходы на импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 12:11
    Грузия удвоила расходы на импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Грузия в январе-августе 2026 года импортировала из Азербайджана 101 043 тонны нефти и нефтяных масел на сумму $102 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 38% и в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Азербайджан в отчетном периоде занимает 5-е место среди стран-поставщиков нефти и нефтяных масел в Грузию.

    За 8 месяцев 2026 года Грузия закупила у зарубежных стран 1 млн 217 413 тонн нефти и нефтяных масел на сумму $1 млрд 165 млн, что соответственно на 8,3% и 38% больше показателей прошлого года.

    В 2025 году Грузия импортировала в общей сложности 1,8 млн тонн нефти и нефтяных масел на сумму $1,4 млрд, из которых 172 тыс. тонн на сумму $118 млн пришлось на долю Азербайджана.

    Экспорт нефти и нефтепродуктов Национальная служба статистики Грузии
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