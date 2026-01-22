Грузия сократила расходы на закупку природного газа у Азербайджана

Грузия в 2025 году импортировала природный газ из Азербайджана на сумму $236,7 млн, что на 7% меньше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран-экспортеров природного газа в Грузию.

В декабре Грузия закупила природный газ из Азербайджана на сумму $34,1 млн, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В 2025 году Грузия приобрела природный газ из зарубежных стран на сумму $444 млн, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

В отчетный период Грузия импортировала природный газа на $206,4 млн из России, на $275,4 тыс. - из Объединенных Арабских Эмиратов, на $186,2 тыс. - из Китая и на $135,4 тыс. - из Ирана.

Напомним, что в 2024 году Грузия приобрела 2,315 млрд кубометров природного газа на сумму $435,5 млн, из которых 1,664 млрд кубометров на сумму $254,3 млн приходится на долю Азербайджана.