    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 12:57
    Грузия сократила расходы на закупку природного газа у Азербайджана

    Грузия в 2025 году импортировала природный газ из Азербайджана на сумму $236,7 млн, что на 7% меньше показателя 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.

    Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран-экспортеров природного газа в Грузию.

    В декабре Грузия закупила природный газ из Азербайджана на сумму $34,1 млн, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    В 2025 году Грузия приобрела природный газ из зарубежных стран на сумму $444 млн, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

    В отчетный период Грузия импортировала природный газа на $206,4 млн из России, на $275,4 тыс. - из Объединенных Арабских Эмиратов, на $186,2 тыс. - из Китая и на $135,4 тыс. - из Ирана.

    Напомним, что в 2024 году Грузия приобрела 2,315 млрд кубометров природного газа на сумму $435,5 млн, из которых 1,664 млрд кубометров на сумму $254,3 млн приходится на долю Азербайджана.

    Gürcüstanın Azərbaycandan təbii qaz alışına çəkdiyi xərc azalıb

