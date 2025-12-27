Грузия с начала 2025 года импортировала газа из Азербайджана на $202 млн
- 27 декабря, 2025
- 13:05
Грузия в январе-ноябре этого года импортировала из Азербайджана природный газ на сумму $202,3 млн, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии.
В ноябре Грузия закупила у Азербайджана природный газ на $31 млн, что на 14% меньше, чем годом ранее.
В целом, Грузия в отчетном периоде импортировала природного газа на общую сумму $364 млн, что на 1,4% больше показателя годом ранее.
Напомним, что Грузия в 2024 году импортировала 2,315 млрд кубометров газа на сумму $435,5 млн, в том числе 1,664 млрд кубометров на $254,3 млн - из Азербайджана.
