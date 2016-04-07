​Грузия подписала транзитное соглашение с Газпромом

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Грузия и российская государственная компания Газпром подписали соглашение о продлении на существующих условиях действия соглашения о транзите газа через Грузию в Армению.

Как передает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом говорится в заявлении министерства энергетики Грузии.

"Условия договора, который заключен между "Газпром экспорт" и Компанией транспортировки газа, являются неизменными, т.е. 10% транспортируемого объема, и, естественно, срок договора составляет только один год и определен до конца года", - заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

Она добавила, что на данном этапе соглашение проходит внутренние процедуры в правительстве Грузии, чтобы войти в силу.