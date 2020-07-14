О нас
Report Georgia

Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива

Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива Основным поставщиком топлива в соседнюю страну стала Россия
Энергетика
14 июля 2020 г. 13:30
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива

В январе-июне этого года Грузия закупила у Азербайджана 88,8 тыс. тонн топлива.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

За отчетный период доля Азербайджана в импорте топлива соседней страной составила 17,8%.

За первые шесть месяцев этого года Грузия импортировала в целом 497,9 тыс. тонн дизельного топлива и бензина. По сравнению с прошлым годом объем увеличился на 3,6 тыс. тонн или на 0,7%. Основным поставщиком топлива в соседнюю страну стала Россия (176 тыс. тонн).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Azərbaycandan 89 min tona yaxın yanacaq idxal edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли
14 июля 2020 г. 12:24
Азербайджанская нефть растет в цене
Азербайджанская нефть растет в цене
14 июля 2020 г. 10:56
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются
13 июля 2020 г. 16:45
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти снизились почти на 20%
13 июля 2020 г. 16:14
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов
13 июля 2020 г. 15:50
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии
13 июля 2020 г. 13:28
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива
13 июля 2020 г. 09:32
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
12 июля 2020 г. 15:13
Россия предоставит Беларуси кредит на строительство АЭС
Россия предоставит Беларуси кредит на строительство АЭС
11 июля 2020 г. 16:33
В Гяндже обрушившийся забор больницы повредил газопровод
ФотоВ Гяндже обрушившийся забор больницы повредил газопровод
11 июля 2020 г. 15:16

Последние новости

14:29
Азербайджанцы купили в Турции 70 квартир в июне Бизнес
14:24
Замглавы минобороны Казахстана скончался от коронавируса В регионе
14:19
ВидеоПомощник президента: Безнаказанность Армении побуждает ее к дальнейшим военным авантюрам Нагорно-карабахский конфликт
14:15
"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле новый контракт Футбол
14:14
В Кремле обеспокоены перестрелками на границе Армении и Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
14:02
Минобороны Азербайджана: Кровь наших шехидов будет отмщена Нагорно-карабахский конфликт
13:58
В Афганистане при взрыве погибли пять человек Другие страны
13:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, сильный ветер Экология
13:49
Турпоток в Азербайджан сократился более чем вдвое Туризм
13:46
В ОДКБ призвали к немедленному прекращению огня на границе Нагорно-карабахский конфликт
13:44
Генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев стали шехидами Нагорно-карабахский конфликт
13:32
В результате обстрела армянской армии погиб мирный житель Нагорно-карабахский конфликт
13:30
Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива Энергетика
13:20
ФотоВидеоМинобороны: Уничтожены позиции и резервы в глубине обороны противника Нагорно-карабахский конфликт
13:08
Провокация Армении на границе - шаг Пашиняна против России - КОММЕНТАРИЙ Аналитика
Вся новостная лента