Грузия импортировала из Азербайджана около 89 тыс. тонн топлива

Основным поставщиком топлива в соседнюю страну стала Россия

В январе-июне этого года Грузия закупила у Азербайджана 88,8 тыс. тонн топлива.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

За отчетный период доля Азербайджана в импорте топлива соседней страной составила 17,8%.

За первые шесть месяцев этого года Грузия импортировала в целом 497,9 тыс. тонн дизельного топлива и бензина. По сравнению с прошлым годом объем увеличился на 3,6 тыс. тонн или на 0,7%. Основным поставщиком топлива в соседнюю страну стала Россия (176 тыс. тонн).