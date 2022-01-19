Грузия импортировала 12 тысяч тонн авиатоплива из Азербайджана

В прошлом году Грузия импортировала из Азербайджана 12 тысяч тонн авиационного топлива.

В прошлом году Грузия импортировала из Азербайджана 12 тысяч тонн авиационного топлива.

Об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

В отчетном году Азербайджан обеспечил 12,4% потребностей Грузии в этом виде топлива и стал вторым основным поставщиком соседней страны.

В 2021 году Грузия поставила в общей сложности 96,4 тыс. тонн авиационного топлива, что на 70,9% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком страны стал Туркменистан, экспортировавший в Грузию 57,7 тыс. тонн.