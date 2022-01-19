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Грузия импортировала 12 тысяч тонн авиатоплива из Азербайджана

Грузия импортировала 12 тысяч тонн авиатоплива из Азербайджана В прошлом году Грузия импортировала из Азербайджана 12 тысяч тонн авиационного топлива.
Энергетика
19 января 2022 г. 15:00
Грузия импортировала 12 тысяч тонн авиатоплива из Азербайджана

В прошлом году Грузия импортировала из Азербайджана 12 тысяч тонн авиационного топлива.

Об этом сообщили в Ассоциации импортеров нефтепродуктов Грузии, сообщает грузинское бюро Report.

В отчетном году Азербайджан обеспечил 12,4% потребностей Грузии в этом виде топлива и стал вторым основным поставщиком соседней страны.

В 2021 году Грузия поставила в общей сложности 96,4 тыс. тонн авиационного топлива, что на 70,9% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком страны стал Туркменистан, экспортировавший в Грузию 57,7 тыс. тонн.

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Версия на английском языке Georgia imported 12,000 tons of aviation fuel from Azerbaijan in 2021
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ötən il Azərbaycandan 12 min ton aviasiya yanacağı idxal edib

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