4 июня. REPORT.AZ/ Готовится программа развития по разработке месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря, которая будет представлена Азербайджану в сентябре этого года. Как сообщает Report, об этом заявил директор совместного предприятия и программы развития по разработке месторождения "Абшерон" компании Total Эрик Мейер.

По его словам, на данный момент идет работа над выбранной схемой развития с целью представления ее в виде программы: "Работы над первоначальным проектом выполнены и к середине 2015 года будет готов общий пакет. Программа развития будет представлена, скорее всего, в сентябре".

Кроме того, в конце 2017 года будет принято решение об инвестировании. По его словам, добыча газа на месторождении "Абшерон" начнется в 2021 году.