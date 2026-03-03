Госсекретарь: Азербайджан готов оказать содействие в подключении Черногории к TAP - ИНТЕРВЬЮ

Энергетическая повестка Западных Балкан постепенно выходит за рамки внутренних реформ и все активнее интегрируется в общеевропейскую архитектуру поставок и инфраструктурных связей. В этом контексте для Черногории особое значение приобретает проект Адриатико-Ионийский газопровод (IAP), который должен соединить страну с Трансадриатическим газопроводом (TAP) и, через него, с Южным газовым коридором и каспийскими поставками.

О том, на каком этапе находится подготовка черногорского участка IAP и какую роль в этих процессах может сыграть Азербайджан, а также о перспективах сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии в интервью Report рассказал государственный секретарь Министерства энергетики и горного дела Черногории Дино Тутунджич.

Представляем интервью читателям:

- На каком этапе находится базовое проектирование (FEED) для черногорского сегмента IAP и какие ключевые ориентиры намечены на период 2026-2027 годов?

- Мы рассматриваем Адриатико-Ионийский газопровод как стратегически важный проект, гарантирующий стабильность в эпоху энергетической трансформации.

В настоящий момент инициируется возобновление диалога с соседними государствами - Хорватией и Албанией - для актуализации данной повестки. В ближайшие недели планируется интенсификация переговорного процесса, с акцентом на региональное взаимодействие.

Накануне состоялась весьма продуктивная встреча с представителями Министерства энергетики Азербайджана. Партнеры выражают искренний интерес к содействию в вопросе подключения к TAP. Мы расцениваем это как отличную возможность для укрепления и дальнейшего продвижения концепции Адриатико-Ионийского газопровода, имеющего, с нашей точки зрения, колоссальное значение как для Черногории, так и для всего региона Западных Балкан.

- Какова дорожная карта министерства по формированию внутренней газораспределительной сети, которая позволит направлять азербайджанский газ в промышленные зоны и жилые кварталы?

- Нам следует интенсифицировать переговорный процесс по Адриатико-Ионийскому газопроводу, чтобы в первую очередь обеспечить создание необходимой инфраструктуры, а уже после этого …

Главная задача - усилить нашу работу в рамках данного проекта. Приоритетом является именно инфраструктурное развитие. Мы провели ряд обсуждений относительно вопросов финансирования, однако прежде всего необходимо активизировать усилия по продвижению проекта.

У нас налажено конструктивное взаимодействие с азербайджанской стороной, которая выражает готовность оказать содействие в подключении к Трансадриатическому газопроводу.

Таким образом, первоочередной шаг - это разработка плана строительства инфраструктуры, так как именно она выступает обязательным предварительным условием для всей последующей деятельности, связанной с поставками газа из Азербайджана.

- Обсуждаются ли возможные переговоры с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере солнечной и ветряной энергетики?

- Азербайджанские предприниматели всегда желанные гости в Черногории, когда речь идет об инвестициях в наши возобновляемые источники энергии.

В декабре минувшего года мы провели первый аукцион на возведение солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. На протяжении текущего года планируется запуск еще одного аукциона, в связи с чем азербайджанские инвесторы приглашаются к участию в проектах на территории Черногории, в первую очередь в области возобновляемой энергетики.

Перед нами стоит задача усилить собственный энергетический баланс, наращивать новые генерирующие мощности и повысить энергетическую устойчивость в ближайшие годы.

- Каким образом сотрудничество с Азербайджаном позволит Черногории исполнить свои обязательства в рамках Энергетического сообщества и соответствовать критериям вступления в Европейский союз к 2028 году?

- Мы несем значительное количество обязательств перед Европейской комиссией и Секретариатом Энергетического сообщества, и любые инвестиции, в особенности от стороны-партнера, в качестве которой мы рассматриваем Азербайджан, являются более чем желанными.

Подобное сотрудничество укрепит нашу энергетическую устойчивость благодаря диверсификации энергобаланса и его переходу к более экологичной модели. Все процессы должны отвечать требованиям Евросоюза и соответствовать европейским нормативам.

- Существуют ли планы по формированию совместного энергетического инвестиционного фонда для софинансирования инфраструктурных проектов, связывающих Западные Балканы и Каспийский регион?

- Азербайджан и Черногория уже наладили межправительственное взаимодействие. Очередная встреча, по имеющейся у меня информации, запланирована на апрель. Это откроет возможность провести переговоры с азербайджанскими коллегами из Министерства энергетики и рассмотреть пути углубления двустороннего сотрудничества - на первом этапе на институциональном уровне, а впоследствии на уровне делового сектора.

- С учетом успешного опыта азербайджанских инвестиций в курортный комплекс PortoNovi, разрабатывается ли стратегия по смещению акцента капиталоемкого сотрудничества в направлении энергетических активов?

- Я вижу значительный потенциал для расширения взаимодействия, опираясь на упомянутый вами позитивный пример, прежде всего в энергетической отрасли. В предстоящие месяцы мы, вероятно, заключим меморандум о взаимопонимании с вашим Министерством энергетики и обозначим все ключевые направления в энергетической области, по которым сможем существенно нарастить эффективность нашего партнерства в ближайшее время.