    Госсекретарь: Азербайджан готов оказать содействие в подключении Черногории к TAP - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    03 марта, 2026
    15:46
    Госсекретарь: Азербайджан готов оказать содействие в подключении Черногории к TAP - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетическая повестка Западных Балкан постепенно выходит за рамки внутренних реформ и все активнее интегрируется в общеевропейскую архитектуру поставок и инфраструктурных связей. В этом контексте для Черногории особое значение приобретает проект Адриатико-Ионийский газопровод (IAP), который должен соединить страну с Трансадриатическим газопроводом (TAP) и, через него, с Южным газовым коридором и каспийскими поставками.

    О том, на каком этапе находится подготовка черногорского участка IAP и какую роль в этих процессах может сыграть Азербайджан, а также о перспективах сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии в интервью Report рассказал государственный секретарь Министерства энергетики и горного дела Черногории Дино Тутунджич.

    Представляем интервью читателям:

    - На каком этапе находится базовое проектирование (FEED) для черногорского сегмента IAP и какие ключевые ориентиры намечены на период 2026-2027 годов?

    - Мы рассматриваем Адриатико-Ионийский газопровод как стратегически важный проект, гарантирующий стабильность в эпоху энергетической трансформации.

    В настоящий момент инициируется возобновление диалога с соседними государствами - Хорватией и Албанией - для актуализации данной повестки. В ближайшие недели планируется интенсификация переговорного процесса, с акцентом на региональное взаимодействие.

    Накануне состоялась весьма продуктивная встреча с представителями Министерства энергетики Азербайджана. Партнеры выражают искренний интерес к содействию в вопросе подключения к TAP. Мы расцениваем это как отличную возможность для укрепления и дальнейшего продвижения концепции Адриатико-Ионийского газопровода, имеющего, с нашей точки зрения, колоссальное значение как для Черногории, так и для всего региона Западных Балкан.

    - Какова дорожная карта министерства по формированию внутренней газораспределительной сети, которая позволит направлять азербайджанский газ в промышленные зоны и жилые кварталы?

    - Нам следует интенсифицировать переговорный процесс по Адриатико-Ионийскому газопроводу, чтобы в первую очередь обеспечить создание необходимой инфраструктуры, а уже после этого …

    Главная задача - усилить нашу работу в рамках данного проекта. Приоритетом является именно инфраструктурное развитие. Мы провели ряд обсуждений относительно вопросов финансирования, однако прежде всего необходимо активизировать усилия по продвижению проекта.

    У нас налажено конструктивное взаимодействие с азербайджанской стороной, которая выражает готовность оказать содействие в подключении к Трансадриатическому газопроводу.

    Таким образом, первоочередной шаг - это разработка плана строительства инфраструктуры, так как именно она выступает обязательным предварительным условием для всей последующей деятельности, связанной с поставками газа из Азербайджана.

    - Обсуждаются ли возможные переговоры с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере солнечной и ветряной энергетики?

    - Азербайджанские предприниматели всегда желанные гости в Черногории, когда речь идет об инвестициях в наши возобновляемые источники энергии.

    В декабре минувшего года мы провели первый аукцион на возведение солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. На протяжении текущего года планируется запуск еще одного аукциона, в связи с чем азербайджанские инвесторы приглашаются к участию в проектах на территории Черногории, в первую очередь в области возобновляемой энергетики.

    Перед нами стоит задача усилить собственный энергетический баланс, наращивать новые генерирующие мощности и повысить энергетическую устойчивость в ближайшие годы.

    - Каким образом сотрудничество с Азербайджаном позволит Черногории исполнить свои обязательства в рамках Энергетического сообщества и соответствовать критериям вступления в Европейский союз к 2028 году?

    - Мы несем значительное количество обязательств перед Европейской комиссией и Секретариатом Энергетического сообщества, и любые инвестиции, в особенности от стороны-партнера, в качестве которой мы рассматриваем Азербайджан, являются более чем желанными.

    Подобное сотрудничество укрепит нашу энергетическую устойчивость благодаря диверсификации энергобаланса и его переходу к более экологичной модели. Все процессы должны отвечать требованиям Евросоюза и соответствовать европейским нормативам.

    - Существуют ли планы по формированию совместного энергетического инвестиционного фонда для софинансирования инфраструктурных проектов, связывающих Западные Балканы и Каспийский регион?

    - Азербайджан и Черногория уже наладили межправительственное взаимодействие. Очередная встреча, по имеющейся у меня информации, запланирована на апрель. Это откроет возможность провести переговоры с азербайджанскими коллегами из Министерства энергетики и рассмотреть пути углубления двустороннего сотрудничества - на первом этапе на институциональном уровне, а впоследствии на уровне делового сектора.

    - С учетом успешного опыта азербайджанских инвестиций в курортный комплекс PortoNovi, разрабатывается ли стратегия по смещению акцента капиталоемкого сотрудничества в направлении энергетических активов?

    - Я вижу значительный потенциал для расширения взаимодействия, опираясь на упомянутый вами позитивный пример, прежде всего в энергетической отрасли. В предстоящие месяцы мы, вероятно, заключим меморандум о взаимопонимании с вашим Министерством энергетики и обозначим все ключевые направления в энергетической области, по которым сможем существенно нарастить эффективность нашего партнерства в ближайшее время.

