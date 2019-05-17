Госорганы Турции подтвердили продажу Bursagaz и Kayserigaz компании SOCAR

Антимонопольное управление и Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции выдали разрешение на продажу и передачу компаний Bursagaz и Kayserigaz Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

Управление по информационным и коммуникационным технологиям, как ожидается, выдаст разрешение в связи с компанией Millenicom на следующей неделе. В целом, работы по приему - сдаче EWE Turkey Holding предположительно завершатся 29 мая.

Отметим, что SOCAR приобрел управляющую операциями немецкой энергетической компании EWE AG в Турции EWE Turkey Holding и входящие в нее компании - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Процесс будет завершен после одобрения Антимонопольного управления и других соответствующих организаций.

EWE Turkey Holding с 2007 года действует на рынке распределения природного газа и телекоммуникаций Турции через Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. В 2017 году оборот EWE Turkey Holding - четвертого крупнейшего поставщика природного газа в Турции – составил 2,4 млрд долларов.