Goldman Sachs International заинтересован в финансировании инфраструктурных и промышленных проектов SOCAR

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и руководящий состав компании встретились с исполнительными директорами инвестиционной компании Goldman Sachs International Сарелом Элдором, Якутом Сейханлы и Антоном Сычевым.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече было отмечено, что в этом году завершается ряд важных проектов SOCAR, в том числе нефтеперерабатывающего завода STAR и Трансанатолийского трубопровода TANAP, пайщиком которых является Goldman Sachs International.

Строительство промышленных объектов, находящееся на начальном этапе в период установления связей с Goldman Sachs International, на сегодняшний день практически завершается, и вскоре эти предприятия начнут приносить доход.

На встрече также обсуждалась возможная роль Goldman Sachs International в финансировании торговых операций SOCAR, объем которых расширяется в Турции и во всем мире. Goldman Sachs International заинтересована в финансировании инфраструктурных и промышленных проектов SOCAR по всему миру. Для проведения исследований в этих областях планируется создать совместную рабочую группу.

Сотрудничество SOCAR и Goldman Sachs International началось в декабре 2014 года с приобретением 30% доли компании Petlim. В 2015 году Goldman Sachs потратил 1,3 млрд долларов на приобретение 13% SOCAR Turkey Energy A.Ş., дочерней компании SOCAR.

Главный офис инвестиционной компании Goldman Sachs находится в Нью-Йорке. Goldman Sachs действует в сфере инвестиционного банкинга, ценных бумаг, управления инвестициями.