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    ГНФАР заработал на АЧГ и "Шахдениз" 133 млрд долларов

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступило в общей сложности 133,057 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

    Об этом сообщили Report из фонда.

    С 2001 года по 1 апреля 2018 года ГНФАР заработал на продажах прибыльной нефти с блока месторождений АЧГ в общей сложности 130,551 млрд долларов. Из них 2,065 млрд долларов поступило в фонд с начала этого года.

    Доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа с "Шахдениз" с 2007 года составили 2,506 млрд долларов.

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