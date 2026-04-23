ГНФАР за I квартал получил доход в 1,4 млрд манатов от разработки блока АЧГ

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в январе-марте 2026 года составили 1 млрд 400,5 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно данным, это на 601,1 млн манатов или на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (31,65%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,92%).