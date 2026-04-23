İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    ARDNF I rübdə AÇG-nin işlənməsindən 1,4 milyard manat gəlir əldə edib

    Energetika
    • 23 aprel, 2026
    • 16:14
    ARDNF I rübdə AÇG-nin işlənməsindən 1,4 milyard manat gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsindən 1 milyard 400,5 milyon manat gəlir əldə edib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 601,1 milyon manat və ya 30 % azdır.

    AÇG Azərbaycanın ən böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində isə həmin yataqların birgə istismarına və hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.

    AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (31,65 %), "MOL Group" (9,57 %) INPEX (9,31 %), "ExxonMobil" (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65 %), "ONGC Videsh Limited" (OVL) (2,925 %) pay sahibidir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Neft ixracı
    ГНФАР за I квартал получил доход в 1,4 млрд манатов от разработки блока АЧГ

