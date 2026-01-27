Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ГНФАР обнародовал доходы за 2025 год от разработки "Шахдениз"

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 11:20
    ГНФАР обнародовал доходы за 2025 год от разработки Шахдениз

    В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере $958,8 млн от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Об этом Report сообщили в ГНФАР.

    В 2024 году данный показатель составил $442,085 млн.

    Таким образом, объем доходов ГНФАР от разработки этого месторождения в 2025 году вырос почти в 2,2 раза.

