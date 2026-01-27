ГНФАР обнародовал доходы за 2025 год от разработки "Шахдениз"
Энергетика
- 27 января, 2026
- 11:20
В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере $958,8 млн от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Об этом Report сообщили в ГНФАР.
В 2024 году данный показатель составил $442,085 млн.
Таким образом, объем доходов ГНФАР от разработки этого месторождения в 2025 году вырос почти в 2,2 раза.
