ГНФАР обнародовал доходы за 11 месяцев от разработки "Шахдениз"

по шаблону смешно, что доходы точно такие же. как за январь-октябрь)) и конденсат

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-ноябре этого года получил доход в размере 416,174 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в фонде, это на 891,8 млн долларов США или в 3,1 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

По данным фонда, из средств, поступивших в ГНФАР за 11 месяцев этого года, на долю конденсата, добытого с "Шахдениз", пришлось 115,409 млн долларов США, что на 208,987 млн долларов США или в 2,8 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

Отметим, что в январе-ноябре 2023 года доходы ГНФАР от разработки месторождения "Шахдениз" составили 1 млрд 308 млн долларов США.