ГНФАР назвал доходы с АЧГ и Шахдениз за 10 месяцев

За отчетный период доходы от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" составили 205 млн долларов США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) назвал доходы с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в фонде, в январе-октябре этого года с месторождения АЧГ было заработано 3 057 млн долларов США, а с месторождения "Шахдениз" (включая газ и конденсат) - 276 млн долларов США.

За отчетный период доходы от продажи конденсата с месторождения "Шахдениз" составили 205 млн долларов США.

Напомним, что АЧГ - самое крупное нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

После утверждения нового соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL Group (16 апреля 2020 года заменил компанию Chevron) - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.