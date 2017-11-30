Глубина переработки нефти на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе увеличивается

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глубина переработки нефти на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева составляет 92%.

Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер завода Расим Ибрагимов.

Он отметил, что в следующем году глубина переработки завода сохранится на текущем уровне.

"В настоящее время глубина переработки завода составляет 92%, мы считаем, что данный показатель может превышать эту цифру. Глубина переработки увеличивается, поскольку НПЗ не производит мазут", - добавил Ибрагимов.

В прошлом году глубина переработки БНПЗ составляла 89,5%.