 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глубина переработки нефти на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе увеличивается

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глубина переработки нефти на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева составляет 92%.

    Как сообщает Report, об этом сказал главный инженер завода Расим Ибрагимов.

    Он отметил, что в следующем году глубина переработки завода сохранится на текущем уровне.

    "В настоящее время глубина переработки завода составляет 92%, мы считаем, что данный показатель может превышать эту цифру. Глубина переработки увеличивается, поскольку НПЗ не производит мазут", - добавил Ибрагимов.

    В прошлом году глубина переработки БНПЗ составляла 89,5%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi