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Главы Минэнергетики ЕС поддержали продление на год ограничений на потребление газа

Главы Минэнергетики ЕС поддержали продление на год ограничений на потребление газа Министры энергетики государств Евросоюза поддержали продление на год требования о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за период с апреля 2017 года по март 2022 года.
Энергетика
4 марта 2024 г. 16:49
Главы Минэнергетики ЕС поддержали продление на год ограничений на потребление газа

Министры энергетики государств Евросоюза поддержали продление на год требования о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за период с апреля 2017 года по март 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС достиг политического соглашения о рекомендации продлить на год - до 31 марта 2025 года - скоординированного добровольного сокращения потребления газа, - говорится в сообщении. - В результате странам - членам ЕС рекомендовано продолжать поддерживать потребление газа на уровне на 15% ниже по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года".

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Версия на английском языке EU Energy Ministry supports extension of gas consumption restrictions

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