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Глава SOCAR: Внедрение возобновляемых источников энергии укрепит энергобезопасность региона

Глава SOCAR: Внедрение возобновляемых источников энергии укрепит энергобезопасность региона "С внедрением возобновляемых источников энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будет сделан ценный вклад в развитие субъектов малого и среднего бизнеса, повышение уровня занятости и укрепление энергетической безопасности регио
Энергетика
24 сентября 2022 г. 18:36
Глава SOCAR: Внедрение возобновляемых источников энергии укрепит энергобезопасность региона

"С внедрением возобновляемых источников энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будет сделан ценный вклад в развитие субъектов малого и среднего бизнеса, повышение уровня занятости и укрепление энергетической безопасности региона".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф во время церемонии награждения победителей хакатон-конкурса "Энергетика и четвертая промышленная революция".

Подчеркнув, что превращение Карабаха в зону "зеленой энергии" является основной составляющей определенной главой государства современной стратегии развития, президент SOCAR выразил удовлетворение успешными достижениями молодежи в таких областях, как альтернативные источники энергии, аналитика данных, принятие решений на основе искусственного интеллекта.

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов подчеркнул, что хакатон имеет особое значение с точки зрения развития знаний и навыков талантливой молодежи и продвижения их инновационных идей. Отметив, что молодые люди с новаторскими идеями представили на конкурсе интересные проекты, Э.Гасымов сказал, что конкурс создал благоприятную среду для формирования новых дружеских отношений и обмена знаниями.

Отметим, что в БВШН был проведен хакатон-конкурс "Энергетика и Четвертая промышленная революция", организованный совместно SOCAR и 4SIM. Мероприятие было организовано в целях поддержки инновационных идей по применению в Азербайджане, в частности, в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, "зеленых" и цифровых энергетических технологий, расширению использования возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf: “Bərpa olunan enerji resurslarının tətbiqi regionun enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək”

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