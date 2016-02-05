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    ​Глава секретариата Энергетического сообщества ЕС побывал в министерстве энергетики

    В Азербайджане готовятся программы по рациональному использованию энергоресурсов и развитию топливно-энергетического комплекса

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с главой секретариата Энергетического сообщества ЕС Янезом Копачем. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

    В ходе встречи прошли обсуждения по вопросам нынешнего состояния и будущих перспектив сотрудничества в энергетической сфере.

    Министр энергетики Натиг Алиев подчеркнул, что на сегодняшний день одним из основных приоритетов энергетического сектора является минимизирование потерь и рациональное использование электроэнергии.

    В ходе встречи дана информация о подготовительных работах по проектам "Государственная программа по рациональному использованию энергоресурсов на 2015-2025 годы" и "Государственная программа по развитию топливно-энергетического комплекса Азербайджанской Республики на 2015-2025 годы".

    Глава секретариата высказался о готовности возглавляемой им структуры оказать техническую поддержку при подготовке законодательной базы в данной сфере, а также развивать сотрудничество в рамках региональной энергопрограммы İNOGATE.

    В ходе обсуждений достигнуто соглашение о подписании в будущем протокола о сотрудничестве между Азербайджаном и Энергетическим сообществом. 

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