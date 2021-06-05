Глава "Роснефти" предупредил о дефиците нефти и газа в мире

Во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа

Во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, с восстановлением мировой экономики ожидается восстановление спроса на энергоресурсы. При этом для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 триллионов долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику, рассказал Сечин.

Он указал на убытки ведущих нефтегазовых компаний мира. Так, ведущие американские сланцевые компании потеряли в прошлом году более 60 миллиардов долларов. "Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков", — констатировал он.