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Глава "Роснефти" предупредил о дефиците нефти и газа в мире

Глава "Роснефти" предупредил о дефиците нефти и газа в мире Во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа
Энергетика
5 июня 2021 г. 14:40
Глава Роснефти предупредил о дефиците нефти и газа в мире

Во второй части текущего года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, с восстановлением мировой экономики ожидается восстановление спроса на энергоресурсы. При этом для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 триллионов долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику, рассказал Сечин.

Он указал на убытки ведущих нефтегазовых компаний мира. Так, ведущие американские сланцевые компании потеряли в прошлом году более 60 миллиардов долларов. "Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков", — констатировал он.

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