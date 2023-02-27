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Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу.
Энергетика
27 февраля 2023 г. 14:03
Глава польской Orlen заявил о прекращении поставок нефти из РФ в Польшу

Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава PKN Orlen Даниэль Обайтек в Twitter.

"Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние годы", - написал он.

Ранее сообщалось, что PKN Orlen после истечения контракта с "Роснефтью" (3,6 млн тонн нефти в год) сократила долю перерабатываемого на своих заводах сырья из РФ до 10%.

Отмечалось, что в рамках стратегии диверсификации Orlen формирует свой импортный портфель на основе поставок нефти из Северного моря, Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Ключевым партнером компании сейчас является Saudi Aramco, с которой Orlen в ноябре подписала соглашение о поставках нефти "в количестве, достаточном для покрытия общей потребности всех НПЗ группы" (ранее сообщалось об объемах от 200 тыс. до 337 тыс. б/с - ИФ).

На данный момент Orlen имеет только один действующий контракт на поставки российской нефти - с "Татнефтью".

Кроме того, на прошлой неделе президент "Транснефти" Николай Токарев говорил о том, что компания получила заявку от Польши на прокачку казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" во втором квартале.

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Версия на английском языке Head of Poland’s Orlen says oil supplies from Russia stopped

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