Министр энергетики Азербайджана примет участие в заседании министров ОПЕК+

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Министр энергетики Пярвиз Шахбазов находится в Вене (Австрия) по приглашению генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммеда Сануси Баркиндо.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, он примет участие в 8-й встрече министров стран ОПЕК и вне ОПЕК, которая состоится 6 марта.

На встрече министров ОПЕК+ в Вене будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти и рассмотрен вопрос принятия решения об уровне добычи на период после марта.

На VII совещании министров государств-членов ОПЕК и стран вне картеля, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению объема ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей.