О нас

Глава Eni: К 2025 году Италии удастся полностью заместить газ из России

Глава Eni: К 2025 году Италии удастся полностью заместить газ из России К 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить.
Энергетика
28 ноября 2022 г. 17:17
Глава Eni: К 2025 году Италии удастся полностью заместить газ из России

К 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, в 2023 году доля российского газа на итальянском рынке составит 6-7%. В настоящее время российский газ удалось заместить на 50%.

Дескальци отметил, что итальянские власти стали искать альтернативные источники поставок газа в феврале, обратившись к африканским странами, на Ближний и Дальний Восток, в США.

"Уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%", - пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Eni: By 2025 Italy to completely replace gas from Russia

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
27 ноября 2022 г. 17:46
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу
26 ноября 2022 г. 17:04
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву, обсуждена реализация трехсторонних договоренностей
26 ноября 2022 г. 15:41
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии
26 ноября 2022 г. 14:35
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Перехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
ФотоПерехвачен квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований
26 ноября 2022 г. 13:15
Президент принял участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принял участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
26 ноября 2022 г. 03:48
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
Вице-премьер: 95% наркотических средств ввезены на территорию Азербайджана из Ирана
25 ноября 2022 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi