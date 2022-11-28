Глава Eni: К 2025 году Италии удастся полностью заместить газ из России

К 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить.

К 2025 году российский газ в Италии удастся полностью заместить.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, в 2023 году доля российского газа на итальянском рынке составит 6-7%. В настоящее время российский газ удалось заместить на 50%.

Дескальци отметил, что итальянские власти стали искать альтернативные источники поставок газа в феврале, обратившись к африканским странами, на Ближний и Дальний Восток, в США.

"Уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%", - пояснил он.