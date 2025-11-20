Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 9%

    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 12:17
    Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 9%

    Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Германию 956 тыс. 716,48 тонны сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $502 млн 018,65 тыс.

    Количество экспортированной продукции на 9,3% больше по сравнению с 10 месяцами 2024 года, а стоимость на 10,3% меньше.

    Доля экспортированной в Германию сырой нефти составила 4,61% от общего экспорта нефти Азербайджана.

    Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на общую сумму 10 млрд 849 млн 719,29 тыс. долларов США.

    Лента новостей