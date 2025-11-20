Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 9%
Энергетика
- 20 ноября, 2025
- 12:17
Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Германию 956 тыс. 716,48 тонны сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $502 млн 018,65 тыс.
Количество экспортированной продукции на 9,3% больше по сравнению с 10 месяцами 2024 года, а стоимость на 10,3% меньше.
Доля экспортированной в Германию сырой нефти составила 4,61% от общего экспорта нефти Азербайджана.
Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на общую сумму 10 млрд 849 млн 719,29 тыс. долларов США.
