Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 9%

Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал в Германию 956 тыс. 716,48 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $502 млн 018,65 тыс.

Количество экспортированной продукции на 9,3% больше по сравнению с 10 месяцами 2024 года, а стоимость на 10,3% меньше.

Доля экспортированной в Германию сырой нефти составила 4,61% от общего экспорта нефти Азербайджана.

Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны на общую сумму 10 млрд 849 млн 719,29 тыс. долларов США.