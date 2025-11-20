İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Almaniya Azərbaycandan neft alışını 9 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 20 noyabr, 2025
    • 12:04
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Almaniyaya 956 min 716,48 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 502 milyon 018,65 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 10 ayı ilə müqayisədə 9,3 % çox, dəyəri isə 10,3 % azdır.

    Almaniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 4,61 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Almaniya Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Neft ixracı
    Германия увеличила импорт нефти из Азербайджана более чем на 9%
    Germany boosts crude oil imports from Azerbaijan by over 9%

