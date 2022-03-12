Германия планирует к концу года стать почти независимой от российской нефти

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти.

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он признал, что отказаться от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей по импорту СПГ.

Хабек рассказал, что в планах у властей Германии полностью отказаться от импорта энергоносителей из России. Министр отметил, что "понимает всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за военных действий РФ, но подчеркнул, что несет ответственность за всю страну и должен учитывать последствия принимаемых решений.

"Речь не о том, чтобы немного пожертвовать личным комфортом, а о серьезных сокращениях, экономических и социальных: в случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, теряющих работу, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять... Но мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа",— пояснил Роберт Хабек.