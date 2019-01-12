Гэри Джонс: У нас есть амбициозная программа по разведке перспективных структур на Каспии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "ВР и его партнеры на грандиозный газовый проект Азербайджана потратили 28 млрд долларов, и это может быть началом".

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, руководимая им компания до 2020 года намерена пробурить в стране 6 новых разведочных скважин.

Blooombeg отмечает, что если ожидания Гэри Джонса реализуются, в Каспийском море может быть обнаружено новое месторождение, равное по размерам "Шахдениз".

"Наряду с Бразилией, в последующие несколько лет Азербайджан также будет в центре внимания. Это для нас важная разведывательная программа, которая демонстрирует уверенность и роль, которую мы видим на Каспии", - подчеркнул Г.Джонс.

Было отмечено, что если ВР найдет больше газа в разведочных скважинах, она может использовать те же трубопроводы для транспортировки этого топлива в Европу.

"По этой причине у нас имеется амбициозная программа по разведке перспективных структур в Каспийском море, которая подразумевает в себе другие важные газовые варианты. Из этого источника к середине века можем получать газ", - подчеркнул Г.Джонс.

По его словам, ВР сейчас направил внимание на перспективную структуру "Шафаг-Асиман", предположительно имеющую большие запасы газа. Г.Джонс отметил, что в 2019 году на находящейся в азербайджанском секторе Каспийского моря структуре "Шафаг-Асиман" планируется пробурить первую разведочную скважину.

Отметим, что "Шахдениз-2" является отправной точкой Южного газового коридора, который призван впервые вывести каспийский газ на европейский рынок. В периоды стабильной пиковой добычи к текущим объемам добычи этого проекта дополнительно будет прибавляться 16 млрд кубометров в год. Общий объем добычи на месторождении "Шахдениз" достигнет 26 млрд кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей конденсата в сутки.

В рамках "Шахдениз-2" впервые на Каспии реализуется проект подводной разработки месторождения, и на сегодняшний день это крупнейшая морская инфраструктура компании BP.