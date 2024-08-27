Георгиева: Наращивание добычи азербайджанского газа откроет возможности и для усиления роли IGB

Роль азербайджанского газа в обеспечении диверсифицированных поставок в Европу значительно возросла за последние годы, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Роль азербайджанского газа в обеспечении диверсифицированных поставок в Европу значительно возросла за последние годы, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Такое мнение, как передает Report, высказала исполнительный директором трубопроводной компании ICGB Теодора Георгиева.

Она напомнила, что интерконнектор Греция-Болгария (IGB) напрямую соединяется с газопроводом TAP, что делает Болгарию частью Южного газового коридора и обеспечивает доступ к надежным поставкам природного газа из диверсифицированных источников как для страны, так и для более широкого региона. При этом, поставки газа из Азербайджана были основой трубопровода IGB на начальных этапах его развития.

“Азербайджан имеет значительный потенциал газа в неразработанных месторождениях, и я считаю, что именно через нашу инфраструктуру [IGB] эти объемы будут в основном транспортироваться….С новостями о расширении мощностей Tрансадриатического газопровода и обязательством Азербайджана увеличить объемы экспорта природного газа в Европу в ближайшие годы мы считаем, что также есть возможности для усиления роли IGB”, - отметила Георгиева.

Она также отметила, что у консорциума ICGB сложились очень хорошее отношения с азербайджанской стороной: "Она является нашим ключевым и чрезвычайно надежным партнером по поставкам газа в Европу. Со временем мы построили долгосрочные отношения и взаимное доверие, которых непросто добиться".

Георгиева также подчеркнула, что IGB играет центральную роль в Вертикальном газовом коридоре, особенно благодаря его прямому соединению с ЮГК.

"Расположение трубопровода является в высшей степени стратегическим, поскольку он находится на своего рода перекрестке - напрямую соединяет Болгарию с Южным газовым коридором, позволяя диверсифицировать поставки, а также находится в синергии с Трансбалканским трубопроводом, предоставляя множество возможностей для транспортировки на третьи рынки. В этом смысле дальнейшее развитие интерконнектора является одним из важнейших приоритетов, когда мы говорим о реализации Вертикального газового коридора", - добавила она.