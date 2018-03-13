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    Генсек: Румыния заинтересована в азербайджанской нефти

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "На протяжении более 26 лет политические и экономические отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются на высочайшем уровне". 

    Как сообщает Report, об этом заявил  генеральный секретарь межправительственной комиссии ТРАСЕКА Мирча Чепрага (Румыния), выступая на  проходящей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ на тему "Роль парламентариев в развитии экономического сотрудничества и культурных связей вдоль Шелкового пути".

    Он отметил, что это  сотрудничество  будет также развиваться посредством Шелкового пути и ТРАСЕКА.

    По словам Чепрага, Румыния заинтересована в азербайджанской нефти и кроме того, она является одним из ключевых игроков торговой инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

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