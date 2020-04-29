​Гендиректор STAR: Нефть может подорожать до 35 долларов за год

Мировые цены на нефть могут быть в пределах 15-20 долларов США за баррель в течение 3 месяцев, 20-25 долларов США - 6 месяцев, 25-30 долларов США - 9 месяцев, 30-35 долларов США – в течение года.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор нефтеперерабатывающего завода STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции Месут Ильтер.

Однако он отметил, что в зависимости от ситуации с коронавирусом эти цены могут быть различными.

"Как вам известно, после того как страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая по конец июня, цены на нефть начали восстанавливаться. Думаю, что нефтяные цены будут формироваться в зависимости от ситуации с коронавирусом. Если эпидемия затянется, восстановление цен может занять очень длительный период. Я предполагаю, что мы можем наблюдать рост цен как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако этот рост не будет быстрым", - добавил М.Ильтер.