Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

Албания, пережившая одну из самых масштабных кибератак в регионе, сегодня активно выстраивает систему киберустойчивости, делая ставку на международное сотрудничество и развитие собственных кадров. В преддверии начала поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) тема цифровой защиты энергетической инфраструктуры приобретает особую актуальность.

О том, почему кибербезопасность должна рассматриваться как региональный приоритет, какие уроки извлекла Албания после масштабных атак и как партнерство с Азербайджаном может укрепить цифровую безопасность энергетического сектора, - в интервью Report рассказал национальный координатор по кибербезопасности и генеральный директор Национального управления кибербезопасности Албании Игли Тафа.

Представляем интервью читателям:

- В 2026 году Албания начнет получать азербайджанский газ через TAP. Поскольку наши страны становятся все более взаимосвязанными через критическую энергетическую инфраструктуру, какие рамки кибербезопасности должны внедрять транзитные и принимающие страны для защиты общих энергетических коридоров? Какой опыт Албания уже приобрела в обеспечении безопасности трансграничной энергетической инфраструктуры?

- Как вы отметили, у нас есть замечательный совместный проект - TAP, который транспортирует азербайджанский газ к Адриатическому морю. Этот проект связывает Албанию и Азербайджан и имеет стратегическое значение для обеих стран. Сегодня энергетика относится к числу важнейших и наиболее уязвимых секторов экономики.

Безусловно, энергетическая безопасность - ключевой элемент национальной стабильности. Поскольку TAP проходит через территорию нескольких стран, крайне важно, чтобы вопросы кибербезопасности сопровождали этот проект на всех этапах его функционирования - от добычи до транспортировки и распределения газа.

В Албании мы придаем особое значение трансграничной совместимости и международному взаимодействию. Для небольшой страны, такой как наша, объединение усилий с партнерами имеет решающее значение. Сотрудничество с Азербайджаном в области защиты энергетической инфраструктуры играет здесь центральную роль.

Сейчас мы активно модернизируем энергетическую отрасль, внедряем современные решения на основе операционных технологий (OT) и систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Эти технологии обеспечивают гибкость и эффективность, но вместе с тем повышают киберриски. Поэтому мы уделяем большое внимание адаптации и совершенствованию инструментов киберзащиты.

Кибербезопасность не может рассматриваться в границах одной страны - это сфера, где необходимы интеграция и обмен опытом. Я убежден, что наше сотрудничество с Азербайджаном принесет ощутимую пользу не только обеим странам, но и всему региону Западных Балкан, способствуя формированию устойчивой экосистемы безопасного киберпространства.

- Албания пережила одну из самых масштабных кибератак в регионе, которая нарушила работу государственных сервисов и потребовала беспрецедентных мер реагирования. Какие протоколы оказались наиболее эффективными и какие шаги вы рекомендуете другим странам для построения систем реагирования и восстановления после подобных атак?

- Как я уже упомянул, решающим фактором стала координация и сотрудничество, как внутри страны, так и с международными партнерами. Албания столкнулась с масштабной атакой, направленной на критические государственные сервисы. Поскольку более 97% наших госуслуг были цифровизированы, мы осознали, что темпы внедрения новых технологий опередили уровень нашей киберзащиты.

Чтобы ликвидировать этот разрыв, мы создали Информационно-аналитический центр обмена данными (iSAC), который стал центральным элементом национальной системы кибербезопасности. Его задача - координация защиты критической инфраструктуры, анализ угроз и оперативное реагирование. Центр работает как в проактивном, так и в реактивном режимах: он выявляет уязвимости, анализирует риски, помогает организациям устранить слабые места до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Параллельно мы активно развиваем кадровый потенциал - обучаем специалистов, обновляем образовательные программы в сотрудничестве с Министерством образования, смещая акцент с теоретической подготовки на практические навыки. Кроме того, мы укрепили нормативную базу, сделав обязательным участие сертифицированных экспертов в сфере кибербезопасности.

Все эти меры объединены под управлением iSAC, который обеспечивает согласованную стратегию реагирования и восстановления после атак. Наш главный урок заключается в том, что даже после масштабных кибератак нельзя терять доверие и устойчивость. Албания смогла восстановиться, опираясь на два столпа - тесное сотрудничество с международными партнерами и укрепление внутренней координации между всеми участниками системы кибербезопасности.

- Как партнеры в энергетическом секторе, такие как Албания и Азербайджан, могут совместно укреплять киберзащиту от сложных атак, исходящих от государственных структур? Какие модели двустороннего сотрудничества наиболее эффективны для стран, имеющих общую стратегическую инфраструктуру?

- Албания планирует создать лабораторию на базе операционных технологий, где будут моделироваться возможные кибератаки на энергетическую инфраструктуру. Это позволит выявлять уязвимости и вырабатывать эффективные механизмы реагирования. Азербайджан уже имеет значительный опыт в этой сфере и в данный момент мы активно развиваем потенциал в области киберэнергетики, в частности, по направлениям OT, IT и промышленных систем управления (ICS). В условиях стремительного внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект, нанотехнологии и блокчейн, координация усилий между нашими странами становится особенно важной.

Совместная работа позволит не только повысить устойчивость энергетических систем, но и создать новые возможности для молодых специалистов, заинтересованных в карьере в сфере кибербезопасности энергетики. В Албании мы активно обновляем инфраструктуру, внедряя современные решения на базе OT, ICS и SCADA, интегрированные с элементами искусственного интеллекта. В этом направлении мы видим большие перспективы для сотрудничества с Азербайджаном.

Мы намерены создать энергетическую лабораторию, которая будет работать не только в интересах Албании, но и всего региона. Наша цель - совместно с партнерами, включая Азербайджан, продемонстрировать, что повышение квалификации и развитие компетенций в области кибербезопасности энергетического сектора - ключевой фактор экономической устойчивости и национальной безопасности.

- Как Албания развивает национальные кадры и компетенции в сфере кибербезопасности, особенно для защиты критической инфраструктуры? Какие модели государственно-частного партнерства показали наибольшую эффективность, и возможно ли их адаптировать в странах с ограниченными ресурсами?

- Албания - небольшая страна, и мы сталкиваемся с серьезным кадровым дефицитом в сфере кибербезопасности. Только в 88 государственных учреждениях нами выявлена нехватка около 400 специалистов. Это значительный вызов, который требует системного подхода и ускоренных мер по подготовке новых кадров.

В ответ на это мы разработали Национальную стратегию кибербезопасности на 2025–2030 годы, в которой особое внимание уделено развитию человеческого капитала и формированию устойчивой культуры кибербезопасности. Сегодня мы сосредоточены на двух ключевых направлениях.

Первое - это повышение уровня знаний и цифровой культуры среди сотрудников критически важных инфраструктурных объектов. Мы обучаем персонал выявлять киберугрозы, реагировать на инциденты и понимать риски, связанные с использованием новых технологий.

Второе направление - партнерство с университетами и частным сектором для обновления учебных программ. Мы стремимся к тому, чтобы образование в сфере кибербезопасности стало более практико-ориентированным: с акцентом на реальные кейсы, лабораторные тренировки и участие бизнеса в процессе подготовки кадров.