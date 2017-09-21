Гендиректор "Азнефть": Остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата с эксплуатируемых месторождений составляют 187 млн тонн - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный директор Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Дашгын Искендеров дал интервью информационному агентству Report:

- Дашгын муаллим, прежде всего, хотелось бы узнать показатели добычи. Каков объем добычи, насколько выполнен прогноз по добыче в ПО "Азнефть" за истекший период этого года? Какой объем добычи нефти пришелся на морские, а какой на сухопутные месторождения?

- Истекшие восемь месяцев стали довольно успешными для Производственного объединения "Азнефть". Во всех учреждениях и на предприятиях объединения проделана большая работа, построены и введены в эксплуатацию новые объекты и установки, приняты комплексные меры, направленные на дальнейшее улучшение условий труда нефтяников и увеличение добычи. В январе-августе 2017 года по ПО добыто 4 113,9 тыс. тонн нефти, 3,43 млрд кубометров газа. На долю морских месторождений пришлось 94,71% добычи нефти, 98,64% добычи газа. До конца текущего года прогнозируется добыть 6,22 млн тонн нефти, 5,3 млрд кубометров газа.

- На скольких месторождениях ведет добычу "Азнефть" на сегодняшний день?

- В настоящее время ПО "Азнефть" эксплуатируется 28 нефтегазовых месторождений. Из них 13 расположено в азербайджанском секторе Каспия, а 15 находятся на суше.

- Каковы основные цели на следующий год? Разработана ли рабочая программа? Каковы прогнозы по добыче?

- Мы уделяем большое внимание усовершенствованию внутренней промышленной инфраструктуры, строительству новых объектов на производственных площадках в целях расширения существующих возможностей. Мы стараемся оптимизировать процесс разработки месторождений и добычи нефти. Подготовлен рабочий план на будущий год.

В 2018 году планируется строительство глубокого морского основания №1 на месторождении "Карабах" НГДУ "28 Мая", приэстакадных площадок №331, №1541A на месторождении "Нефтяные Камни", стационарного морского основания №12 НГДУ имени Н. Нариманова, земельной площадки №1220 на месторождении "Пираллахы" НГДУ "Абшероннефть". В 2018 году прогнозируется 4 370 технических и геологических мероприятий, что позволит добыть дополнительно 298,9 тыс. тонн нефти. В то же время дополнительно будет добыто 113,9 тыс. тонн нефти за счет закачки в пласты 3,386 млн кубометров воды. В целом, добыча нефти ожидается на уровне 6,2 млн тонн, газа - 5,805 млрд кубометров в 2018 году.

- В каком объеме оцениваются запасы нефти и газа на эксплуатируемых "Азнефть" месторождениях?

- В настоящее время на балансе ПО "Азнефть" имеется в общей сложности 46 нефтегазовых месторождений, из них 21 - в секторе Каспия, 25 – на суше. Как отмечалось выше, из них эксплуатируются 28 месторождений, 13 – в море, 15 – на суше. Остаточные извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют 186,972 млн тонн, газа - 134,764 млрд кубометров. На законсервированных и разведываемых месторождениях остаточные извлекаемые углеводородные запасы составляют 250 млн 495 тыс. тонн нефти и конденсата, 186 млрд 236 млн кубометров газа.

- В прошлом году с малазийской Petronas был подписан меморандум о взаимопонимании по разведке, разработке и добыче углеводородов с блока, в которую входит структура "Гошадаш" на Каспии. Какая работа ведется на этой структуре в настоящее время? Когда планируется бурение разведочной скважины?

- Работы, проводимые на структуре "Гошадаш", заслуживают одобрения. За счет внутренних возможностей SOCAR Управлением геологии и геофизики здесь проведена сейсморазведка. Полученные данные были обработаны. Сейчас отечественные специалисты проводят оценку структуры. После оценки станет известна точная дата начала бурения разведочной скважины.

- В Азербайджане подготовлен стратегический план развития подземных газохранилищ. Что предусмотрено в этом плане? Какие шаги предпринимаются в соответствии с планом?

- Планируется поэтапно довести активную вместимость газохранилищ до 6 млрд кубометров. С этой целью Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа SOCAR разрабатывает новые проекты. Для увеличения объема работы будут проведены в нескольких направлениях. В основном, замена наземного оборудования на более устойчивое к высокому давлению, строительство новой компрессорной станции, привлечение к разработке новых площадок (тектонические блоки), бурение новых скважин. В настоящее время ведутся работы на Гарадагском подземном газохранилище.

- В каком объеме закачан газ в хранилища с начала сезона закачки газа в этом году? Каков уровень активного газа в газохранилищах? Какой объем будет закачан до конца сезона?

- В этом году сезон закачки газа начался с апреля. По данным на 12 сентября, в газохранилища закачано 1 498,649 млн кубометров газа (Гарадагское подземное газохранилище - 881,059 млн кубометров, Калмазское подземное газохранилище - 617,59 млн кубометров).

В настоящее время количество активного газа вместе с остаточным газом составляет 2 286,696 млн кубометров (Гарадагское подземное газохранилище - 1 227,609 млн кубометров, Калмазское подземное газохранилище – 1 059,087 млн кубометров).

До конца сезона закачки газа 2017 года объемы активного газа прогнозируется довести до 3 млрд кубометров.