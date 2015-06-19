"Газпромбанк" предоставил SOCAR кредит в размере 490 млн. долларов

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось подписание кредитного соглашения между ОАО "Газпромбанк" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Документ подписали председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, соглашение подписано в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Согласно условиям соглашения, Инвестиционный комитет "Газпромбанка" одобрил кредит в размере 489 млн. долларов США сроком на 10 лет на строительство завода по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer в Республике Азербайджан.

А.Акимов выразил удовлетворенность подписанием подобного соглашения с SOCAR: "Мы ориентируемся на долгосрочное стратегическое партнерство с группой SOCAR и финансирование проекта SOCAR Polymer рассматриваем как очередной этап сотрудничества. Мы надеемся, что финансовое закрытие сделки даст возможность банку участвовать в финансировании других крупных инвестиционных проектов, реализуемых компаниями группы SOCAR. К сотрудничеству также планируется привлечь входящий в группу "Газпромбанк" холдинг Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ)".

Напомним, что 13 декабря 2014 года SOCAR и ОАО "Газпромбанк" подписали Сборник основных условий по выделению кредита для проекта SOCAR Polymer, который реализуется в Сумгаитском химическом промышленном парке. Согласно документу, принято решение о выделении кредита со стороны ОАО "Газпромбанк" в размере 420 млн. долларов на реализацию проекта по производству 200 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена.