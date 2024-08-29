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"Газпром": Спрос на газ в мире вырос за восемь месяцев текущего года

"Газпром": Спрос на газ в мире вырос за восемь месяцев текущего года Мировой рост спроса на газ за восемь месяцев 2024 года составляет 55 млрд м3, однако в Европе его потребление продолжает падать.
Энергетика
29 августа 2024 г. 18:40
Газпром: Спрос на газ в мире вырос за восемь месяцев текущего года

Мировой рост спроса на газ за восемь месяцев 2024 года составляет 55 млрд м3, однако в Европе его потребление продолжает падать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

"По предварительным данным, за восемь месяцев 2024 года мировой спрос на природный газ вырос почти на 55 млрд м3 по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Одновременно в Европе, наоборот, потребление продолжает снижаться. В странах Европейского союза и в Великобритании объемы продолжают падать, в этом году за восемь месяцев уже минус 10 млрд куб. м по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он.

При этом Миллер утверждает, что традиционные энергоресурсы сейчас и в долгосрочной перспективе останутся основным, базовым элементом мирового энергетического баланса, выразил уверенность

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