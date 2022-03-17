"Газпром": Продолжается штатная подача газа для транзита в Европу через Украину

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, но заявки на транзит снизились уже до 94,6 млн кубометров.

"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, но заявки на транзит снизились уже до 94,6 млн кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

Также "Газпром" три дня подряд не заказывал мощности прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа".

В целом в последнее время Европа значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации в Украине.