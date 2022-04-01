"Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах

Группа "Газпром" прекратила участие в своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Группа "Газпром" прекратила участие в своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что Минэкономики ФРГ прорабатывает на случай прекращения поставок энергоносителей из России национализировать принадлежащие "Газпрому" и "Роснефти" дочерние германские компании.

"31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd",— говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале "Газпрома".

В соответствии с указом президента России с 1 апреля страны ЕС должны открыть рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплачиваться за российское сырье в рублях. Германия и Франция отказались выполнять требования России.