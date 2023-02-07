"Газпром" и SOCAR обсудили сотрудничество

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава азербайджанской SOCAR Ровшан Наджаф обсудили направления развития сотрудничества компаний.

Глава российской газовой компании "Газпрома" Алексей Миллер и глава Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф обсудили направления развития сотрудничества компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского холдинга.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа. Стороны обсудили ход взаимодействия компаний, а также возможные направления развития сотрудничества", - сказано в сообщении.