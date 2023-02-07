О нас

"Газпром" и SOCAR обсудили сотрудничество

"Газпром" и SOCAR обсудили сотрудничество Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава азербайджанской SOCAR Ровшан Наджаф обсудили направления развития сотрудничества компаний.
Энергетика
7 февраля 2023 г. 19:31

Глава российской газовой компании "Газпрома" Алексей Миллер и глава Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф обсудили направления развития сотрудничества компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении российского холдинга.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа. Стороны обсудили ход взаимодействия компаний, а также возможные направления развития сотрудничества", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
Австралия ввела санкции против Ирана за поставки дронов из России
1 февраля 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi