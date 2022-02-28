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"Газпром": Европа отобрала весь закачанный летом газ

"Газпром": Европа отобрала весь закачанный летом газ Европа отобрала весь закачанный летом газ, и сейчас общий уровень заполненности подземных газохранилищ составляет 29,5%.
Энергетика
28 февраля 2022 г. 14:38
Газпром: Европа отобрала весь закачанный летом газ

Европа отобрала весь закачанный летом газ, и сейчас общий уровень заполненности подземных газохранилищ составляет 29,5%.

Как передает Report, об этом заявила российская компания "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

"Восполнение запасов в подземных хранилищах Европы в этом году потребует закачать столько газа, сколько за один летний сезон никогда ранее не закачивалось. Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ", - добавляет компания.

Кроме того, "Газпром" сообщил, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

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