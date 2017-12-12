"Газпром экспорт"работает над перераспределением потоков газа после взрыва в Баумгартене

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Газпром экспорт" работает над перераспределением потоков газа на экспорт из-за взрыва на австрийском газовом хабе Баумгартен, передает Report со ссылкой на сообщение компании.

"Газпром экспорт" осведомлен об инциденте на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен. В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня утром на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, несколько пострадали. Газовый хаб в Баумгартене на границе со Словакией входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.