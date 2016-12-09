Газохимический комплекс в Азербайджане запустят в 2022 году

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует сдать в эксплуатацию газоперерабатывающий и нефтехимический комплекс на территории Гарадагского района в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию SOCAR - SOCAR GPC (Gas Plastics Company), которая реализует этот широкомасштабный проект, комплекс будет состоять из газоперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Мощность газоперерабатывающего завода составит 10 млрд. кубометров в год.

На нефтехимическом заводе будут размещены паровая крекинг-установка, полимеризационный блок и другие установки. На заводе планируется производить 600 тыс. тонн полиэтилена и 120 тыс. тонн пропилена в год. Пропиленовое сырье будет доставляться на сумгайытский SOCAR Polymer для производства полипропилена. Завод также планирует производство 570 тыс. тонн этилена.

Этап развития проекта займет 15-18 месяцев. На этом этапе SOCAR проведет переговоры по инжинирингу и закупкам, завершит строительные и финансовые вопросы. Таким образом, будет накоплено достаточно информации для принятия итогового инвестиционного решения, после чего начнутся строительные работы. Строительство продлится 48 месяцев. Заводы будут запущены в 2022 году.

Проект будет финансироваться за счет прямого финансирования, средств финансовых кредитных учреждений Азии и Европы. По информации, сейчас идет выбор подрядчика EPC (инжиниринг, закупки и строительство). Финансирование будет завершено к концу 2017 года. Финансовыми консультантами выбраны INGBank, Китайский банк развития и Газпромбанк. Vinson&Elkins является международным юридическим консультантом SOCAR GPC, юридическая компания PSG оказывает консалтинговые юридические услуги в Азербайджане.

На этапе строительства в проекте будет занято 10 тыс. человек, после ввода в эксплуатацию – 1 500 человек. В рамках проекта в 2022-2041 годах в госбюджет ожидается поступление 3,5 млрд. долларов. Отмечается, что одним из преимуществ проекта является рост экспортного потенциала более чем на 1 млрд. долларов в год, что положительно скажется на национальной валюте.

Отметим, что 17 июня Газпромбанк, итальянское экспортное кредитное агентство, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и азербайджанская компания SOCAR подписали "Меморандум о взаимопонимании по финансированию и строительству газохимического комплекса в Азербайджане". Торжественное подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что в августе этого года министерство налогов зарегистрировало ЗАО SOCAR GPC. Уставный капитал компании составляет 1 000 долларов, законным представителем является Фарид Джафаров.