Газифицируется гедабекский регион Шыных - ФОТО - ВИДЕО

Гедабек. 13 апреля. REPORT.AZ/ В отдаленных селах Гедабекского района идут работы по газификации.

Как сообщает западное бюро Report, продолжаются работы по снабжению газом приграничных сел района. Согласно подготовленному плану по газификации отдаленных сел, началась поэтапная газификация территории региона Шыных, расположенного на границе с Арменией.

Отметим, что 7 из 26 населенных пунктов в регионе Шыных были снабжены газом. Это Кёллю, Дюз Расуллу, Гармашойлу, Гусейнгулулар, Рагимли, Такемишан, а также село Шыных, в 19 населенных пунктах планируется поэтапная газификация.

Для газификации на первом этапе сел Заманлы, Арабачы, Фарзалы, Чай Расуллу, Исалы и Гёялли начаты работы по доставке на территорию труб и других материалов, проводится газификация. По завершении работ в целом более 800 частных жилых домов будут снабжены газом.

Кроме того, в селах Чалдаш и Сабаткечмяз Гедабекского района в текущем году планируется запустить работы по газификации. Проведение газа в села названного региона послужит улучшению условий жизни населения и сохранению лесного фонда.