Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    СЭС "Гарадаг" выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 15:49
    СЭС Гарадаг выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" с момента ввода в эксплуатацию выработала почти 1 млрд кВт/ч электроэнергии.

    Как передает корреспондент Report из Билясуварского района, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

    По его словам, Азербайджан к 2030 году намерен увеличить долю станций, использующих возобновляемые источники энергии, в установленной мощности до 30%: "Мы продолжаем интенсивную работу в данном направлении. Одним из наших основных партнеров является компания "Масдар". Ее электростанция мощностью 230 МВт уже введена в эксплуатацию в Гарадагском районе. 26 октября исполняется два года с момента ввода данного проекта в эксплуатацию. При запуске проекта мы ожидали, что СЭС будет вырабатывать 500 млн кВт/ч электроэнергии в год. За два года ожидается выработка 1 млрд кВт/ч электроэнергии".

    Абдуллаев также отметил, что при сохранении запланированных темпов показатель в 30% будет достигнут раньше - к концу 2027 года.

    солнечная электростанция Гарадагская СЭС возобновляемые источники энергии зеленая энергия
    "Qaradağ" GES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb
    Garadagh solar plant generated 1 billion kWh in two years

    Последние новости

    16:08

    Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

    Другие страны
    16:07
    Фото

    Азербайджан и Япония провели очередной раунд политических консультаций

    Внешняя политика
    16:06

    В Джебраиле завершены мобилизационные работы для строительства новых СЭС

    Энергетика
    16:01

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Другие страны
    15:57

    Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:53

    Житель Евлаха задержан по подозрению в умышленном убийстве

    Происшествия
    15:52

    Президент Азербайджана встретился с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:50

    Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

    Футбол
    15:49

    СЭС "Гарадаг" выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    Лента новостей