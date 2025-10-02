СЭС "Гарадаг" выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

Солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" с момента ввода в эксплуатацию выработала почти 1 млрд кВт/ч электроэнергии.

Как передает корреспондент Report из Билясуварского района, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, Азербайджан к 2030 году намерен увеличить долю станций, использующих возобновляемые источники энергии, в установленной мощности до 30%: "Мы продолжаем интенсивную работу в данном направлении. Одним из наших основных партнеров является компания "Масдар". Ее электростанция мощностью 230 МВт уже введена в эксплуатацию в Гарадагском районе. 26 октября исполняется два года с момента ввода данного проекта в эксплуатацию. При запуске проекта мы ожидали, что СЭС будет вырабатывать 500 млн кВт/ч электроэнергии в год. За два года ожидается выработка 1 млрд кВт/ч электроэнергии".

Абдуллаев также отметил, что при сохранении запланированных темпов показатель в 30% будет достигнут раньше - к концу 2027 года.