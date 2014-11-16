G20 согласовала план действий по повышению энергоэффективности

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Группа двадцати" на саммите в Брисбене согласовала план действий по добровольному сотрудничеству в области обеспечения энергоэффективности, который включает новую работу в отношении контроля за выбросами вредных газов тяжелыми транспортными средствами, сетевых устройств, зданий, энергоэффективности промышленности и производства электроэнергии, а также работу по финансированию энергоэффективности.

"Как крупнейшие экономики мира, потребляющие свыше 80% мировых энергоресурсов, страны-участницы "Группы двадцати" разделяют мнение, что расширение сотрудничества в сфере энергоэффективности может стать драйвером роста экономической активности и производительности, повысить энергетическую безопасность и способствовать улучшению состояния окружающей среды", — отмечается в итоговых документах саммита, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Кроме того, более высокая энергоэффективность позволит сократить издержки компаний и расходы домохозяйств. Обмениваясь информацией о подходах к повышению энергоэффективности и работая в направлении их гармонизации, насколько это уместно, страны смогут содействовать повышению эффективности бизнеса.

Транспортный сектор является крупнейшим потребителем энергии и источником выбросов. На него приходится около 20% общемирового потребления энергии. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), использование энергии транспортом по всему миру может увеличиться на 70% к 2050 году, если политика в сфере энергоэффективности и других сферах не будет значительно усилена, отмечается в итоговых документах саммита.

Большегрузные автомобили — грузовики, автобусы и другие крупные автотранспортные средства — являются одним из направлений, заслуживающих особого внимания. Большегрузные автомобили составляют только 10% от автомобильного парка во всем мире, однако потребляют они около половины всего транспортного топлива и выделяют еще большую долю от общего объема загрязняющих воздух веществ, выделяемых транспортом; 75% продаж большегрузных автомобилей приходится на страны "Группы двадцати".

Страны будут совместно работать над вопросами повышения энергоэффективности и улучшения характеристик выбросов транспортных средств, в частности большегрузных автомобилей.