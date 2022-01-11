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Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000

Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000 Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают снижение, на закрытии немного превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
11 января 2022 г. 00:50
Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают снижение, на закрытии немного превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1 034 долларов США. На протяжении торгов понедельника газовые котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1 070 долларов США. Цена закрытия составила 1 010 долларов США, что на 2% ниже расчетной стоимости пятницы.

Цены на газ в целом продолжают демонстрировать коррекционное снижение после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

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