Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают снижение, на закрытии немного превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжают снижение, на закрытии немного превысили 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1 034 долларов США. На протяжении торгов понедельника газовые котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1 070 долларов США. Цена закрытия составила 1 010 долларов США, что на 2% ниже расчетной стоимости пятницы.

Цены на газ в целом продолжают демонстрировать коррекционное снижение после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара США. Снижение цен может быть также связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.