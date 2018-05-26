Французская Total отказалась от участия в "Северном потоке 2"

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Французская энергетическая компания Total отклонила предложение участвовать в проекте газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2).

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", глава французской Total Патрик Пуянне во время встречи в рамках Санкт-петербургского Международного Экономической Форума попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с ПАО "НОВАТЭК".

Как сообщил источник, близкий к одной из сторон переговоров, тема участия Total в "Северном потоке 2" обсуждалась, но французская компания заявила, что не хочет в нем участвовать.