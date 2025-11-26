Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Французская KAPPA представит инструменты для анализа скважин на месторождении "Умид-Бабек" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    • 26 ноября, 2025
    • 17:16
    Французская компания KAPPA достигла предварительной договоренности с операционной компанией "Умид-Бабек" о предоставлении программного обеспечения для разработки одноименного месторождения.

    Об этом Report сообщил нефтяной инженер, региональный менеджер KAPPA по Юго-Восточной Азии и Каспию Али Мохтари (Ali Mokhtari).

    По его словам, компания провела переговоры с менеджером по инженерии "Умид-Бабек" и договорилась начать процесс представления программных продуктов для ознакомления:

    "Мы находимся на хорошей стадии".

    А. Мохтари уточнил, что в центре обсуждения был инструмент для анализа переходных процессов давления, так называемый пакет для исследований скважин (well testing package):

    "Эти инструменты играют ключевую роль в корректной разработке месторождений".

    Менеджер компании также напомнил, что два года назад KAPPA заключила первый контракт с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR):

    "Они уже используют три наших продукта. Сейчас мы планируем расширить сотрудничество с SOCAR и другими заказчиками в Азербайджане, включая новые направления - автоматизацию данных в нефтегазовой отрасли и предоставление более эффективных, оптимизированных решений для индустрии. Мы также рассчитываем заключить контракты с BP и JOCAP".

    Отметим, что месторождение "Умид" было открыто 24 ноября 2010 года и стало первым газоконденсатным месторождением Азербайджана, открытым в период независимости. В эксплуатацию оно было введено в 2012 году.

    Risk Service Contract (RSC) на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года, вступил в силу в мае 2017 года. В рамках RSC акционерами компании UBOC являются: SOCAR (80% долевого участия) и Nobel Upstream (UK) (20% долевого участия).

    “Умид-Бабек” SOCAR KAPPA Али Мохтари
    France's KAPPA reaches preliminary deal on software supply with Umid-Babek field operator

