Forbes предупреждает о скорой энергетической катастрофе в Европе

Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой.

Политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к катастрофе уже этой зимой.

Как передает Rweport, об этом сообщает Forbes .

Автор издания Дэвид Блэкмон пишет о том, что рекордный рост цен на газ в мире способен спровоцировать переход многих тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. Однако в случае с Европой такой вариант проблематичен из-за перехода на "зеленую" энергию. Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций. Этим летом это привело к кризису, когда из-за слабого ветра пришлось снова вернуться к сгораемому топливу.

Аналитик отмечает, что внезапно выросший спрос спровоцировал скачок цен на газ. Причем Россия в ответ ограничила экспорт, что еще больше сказалось на его стоимости. Европейцы, в свою очередь, обратили внимание на уголь, однако и здесь у них оказалось не так много пространства для маневров: как отмечает аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наташа Тюрина, только Россия обладает его достаточными запасами для продажи в ЕС.

Она отметила, что "если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", — сказала она.

По словам автора статьи, речь идет о схожих проблемах из-за следования все той же политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. Блэкмон подчеркивает, что, "хотя сегодня в центре внимания находится Европа, кризис постепенно становится глобальным".

Автор Forbes добавил, что в сложившейся ситуации не существует вариантов быстрого решения проблем из-за "бессмысленных политических решений". На преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии. Он также сослался на доклад аналитиков из Wood MacKenzie и Rystad Energy, которые оценили недостаток инвестиций в поиск новых месторождений в сотни миллиардов долларов.

"Это не то, что можно исправить в одночасье", — резюмировал автор статьи.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов США за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1 200 долларов США. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем приблизился к историческому максимуму.