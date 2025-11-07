Фонд ОПЕК: ВЭС Хызы-Абшерон - важный шаг Азербайджана к энергопереходу

Фонд ОПЕК гордится тем, что является ключевым партнером проекта строительства в Азербайджане ветряной электростанции (ВЭС) Хызы-Абшерон, поддерживая переход страны на возобновляемые источники энергии, поощряя рост иностранных инвестиций и участия частного сектора в таких проектах.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Фонда в соцсети Х.

В публикации отмечается, что во время визита в Азербайджан делегация во главе с президентом Фонда ОПЕК Абдулхамидом аль-Халифой посетила ВЭС Area-1 в Гобустане, разработанную компанией ACWA Power и частично профинансированную Фондом за счет кредита в размере $50 млн.

"Этот знаменательный проект, являющийся частью проекта развития ветроэнергетики Хызы-Абшерон мощностью 240,5 МВт. Он позволит производить электроэнергию для обеспечения ею более 300 тыс. домохозяйств, а также сократить выбросы углерода примерно на 400 тыс. тонн в год", - отметили в Фонде ОПЕК.

Отметим, что ВЭС "Хызы-Абшерон" расположена на территории районов Абшерон (участок 1) и Хызы (участок Хызы 3), в деревнях Чайлы и Ситалчай. Всего планируется установка 37 ветровых турбин: 12 - на участке в Абшероне и 25 - в Хызы.

Ввод в эксплуатацию ВЭС запланирован на четвертый квартал текущего года.

После завершения строительства ветропарк сможет ежегодно производить до 907 млн ГВт/ч чистой электроэнергии.