Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 16:22
    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

    Об этом заявила Report посол Финляндии Кирсти Наринен на бизнес-форуме "Центральная Балтика – Азербайджан".

    "Финские компании обладают передовыми технологиями в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, что открывает новые возможности для сотрудничества с азербайджанскими партнерами. Технологии в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики - это те направления, которые могут представлять интерес для финских компаний. Подобные бизнес-форумы важны для того, чтобы предприниматели могли встретиться, обсудить перспективные проекты и открыть новые рынки в регионе", - сказала она.

    Наринен подчеркнула, что развитие сотрудничества ограничивается небольшим размером рынка, поэтому важно расширять взаимодействие между странами региона.

    Посол отметила, что проекты, финансируемые ЕС, оказались полезными для установления контактов с представителями Латвии, Эстонии и Финляндии в Баку, что открывает новые возможности для бизнеса с обеих сторон.

    Финляндия Азербайджан сотрудничество возобновляемая энергия посол
    Finland interested in co-op with Azerbaijan in renewable energy

    Последние новости

    16:52

    Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.ai

    Внешняя политика
    16:52

    В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

    Другие страны
    16:40

    Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

    В регионе
    16:39
    Фото

    АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

    Здоровье
    16:34

    Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката

    Происшествия
    16:30
    Фото

    Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:30

    Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

    Другие страны
    16:29

    АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    Инфраструктура
    16:22

    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

    Энергетика
    Лента новостей