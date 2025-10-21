Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий.

Об этом заявила Report посол Финляндии Кирсти Наринен на бизнес-форуме "Центральная Балтика – Азербайджан".

"Финские компании обладают передовыми технологиями в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики, что открывает новые возможности для сотрудничества с азербайджанскими партнерами. Технологии в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики - это те направления, которые могут представлять интерес для финских компаний. Подобные бизнес-форумы важны для того, чтобы предприниматели могли встретиться, обсудить перспективные проекты и открыть новые рынки в регионе", - сказала она.

Наринен подчеркнула, что развитие сотрудничества ограничивается небольшим размером рынка, поэтому важно расширять взаимодействие между странами региона.

Посол отметила, что проекты, финансируемые ЕС, оказались полезными для установления контактов с представителями Латвии, Эстонии и Финляндии в Баку, что открывает новые возможности для бизнеса с обеих сторон.